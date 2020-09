UFFICIALE PSV | arriva l’ex Palermo Zahavi

(Di domenica 20 settembre 2020) Il PSV ha annunciato l’acquisto di Erandal Guangzhou R&F Il PSV si copre in attacco dove Lammers è in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Con un comunicato, il club olandese ha annunciato l’acquisto dal Guangzhou R&F dell’exEran. «Il PSV e Eranhanno raggiunto un accordo su un contratto biennale. L’attaccante israeliano di 33 anni è libero di trasferisi dal Guangzhou R&F. “Eran è un vero goleador con un ottimo curriculum e aggiunge esperienza alla nostra giovane selezione”, afferma il direttore tecnico John de Jong». Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE: #Zahavi è un nuovo giocatore del #Psv - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE: #Zahavi è un nuovo giocatore del #Psv - STOCALCIO1 : ??UFFICIALE?? #Zahavi?? @PSV ? #calciomercato #Olanda #Cina - AffariDiCalcio : UFFICIALE: #Zahavi è un nuovo giocatore del #Psv - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #PSV, ecco #Zahavi L’israeliano sbarca in #Eredivisie ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE PSV

TUTTO mercato WEB

Alla presenza del DG dell’Area Tecnica, Mauro Meluso, sono stati presentati ieri nel primo pomeriggio tre dei nuovi arrivati in casa aquilotta, ovvero Jacopo Sala, Cristian Dell’Orcoe Jeroen Zoet. Ad ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha evidenziato le trattative più calde del momento attraverso il suo sito ufficiale: "Il Milan ha in programma nuovi contatti per il difensore del Celtic Kr ...Alla presenza del DG dell'Area Tecnica, Mauro Meluso, sono stati presentati nel primo pomeriggio tre dei nuovi arrivati in casa aquilotta, ovvero Jacopo Sala, Cristian Dell'Orco e Jeroen Zoet. Ad apri ...