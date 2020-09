Lei ansiosa, lui sfuggente: una delle peggiori relazioni al mondo (Di domenica 20 settembre 2020) Perché una relazione sentimentale genera ansia? I motivi possono essere molti, ma spesso dipende dall’incompatibilità del carattere dei due partner. A provare ansia in una relazione sentimentale è sempre il partner più insicuro, mentre l’altro partner, quello dei due che viene costantemente bombardato dalle insicurezze della persona ansiosa, si trova spesso a sentirsi vittima di un comportamento irrazionale e ingestibile. Purtroppo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 settembre 2020) Perché una relazione sentimentale genera ansia? I motivi possono essere molti, ma spesso dipende dall’incompatibilità del carattere dei due partner. A provare ansia in una relazione sentimentale è sempre il partner più insicuro, mentre l’altro partner, quello dei due che viene costantemente bombardato dalle insicurezze della persona, si trova spesso a sentirsi vittima di un comportamento irrazionale e ingestibile. Purtroppo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

