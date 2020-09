Insigne a Dazn: “Osimhen attaccante “diverso”. Contento per le 350 presenze col Napoli. Ecco a chi dedico il gol” (Di domenica 20 settembre 2020) Lorenzo Insigne, autore del raddoppio partenopeo sul campo del Parma, al termine dell’incontro contro i Ducali è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono Contento del … L'articolo Insigne a Dazn: “Osimhen attaccante “diverso”. Contento per le 350 presenze col Napoli. Ecco a chi dedico il gol” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 settembre 2020) Lorenzo, autore del raddoppio partenopeo sul campo del Parma, al termine dell’incontro contro i Ducali è intervenuto ai microfoni di: “Sonodel … L'articolo: “Osimhen“diverso”.per le 350cola chiil gol” proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Insigne a Dazn: 'E' stata la vittoria del gruppo, la svolta grazie ad un'indicazione del mister all'intervallo. Osi… - zazoomblog : Insigne a Dazn: «A fine primo tempo Gattuso ci ha chiesto di riempire l’area altrimenti non si fa gol» - #Insigne… - MondoNapoli : Insigne a Dazn: “Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria di squadra” - - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Parma #Napoli il commento di #Insigne - napolista : Insigne a Dazn: «A fine primo tempo Gattuso ci ha chiesto di riempire l’area, altrimenti non si fa gol» “Ho sempre… -