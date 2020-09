Voto a domicilio per persone in isolamento Covid, il “diritto a scadenza”. Urne a rischio per chi si è scoperto positivo dopo il 15 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Scade il diritto di votare a domicilio. Anzi no. Anzi, dipende dal Comune. È questa la situazione in cui si sono trovati i cittadini italiani a pochi giorni dalle elezioni. Perché il 15 settembre scorso è stata l’ultima data entro cui, secondo quanto disposto nel Decreto Legge 103 del 14 agosto 2020, i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19, avrebbero potuto chiedere di esprimere il proprio Voto a domicilio. Per farlo, per l’esattezza, occorreva inviare al sindaco del Comune una dichiarazione che attestasse la volontà di esprimere il Voto presso il proprio domicilio e un certificato “rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Scade il diritto di votare a. Anzi no. Anzi, dipende dal Comune. È questa la situazione in cui si sono trovati i cittadini italiani a pochi giorni dalle elezioni. Perché il 15scorso è stata l’ultima data entro cui, secondo quanto disposto nel Decreto Legge 103 del 14 agosto 2020, i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o infiduciario per-19, avrebbero potuto chiedere di esprimere il proprio. Per farlo, per l’esattezza, occorreva inviare al sindaco del Comune una dichiarazione che attestasse la volontà di esprimere ilpresso il proprioe un certificato “rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti ...

