Covid-19, aumentano ancora i positivi nel Sannio: tre guariti e un decesso

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In crescita il numero di positivi in città ed in Provincia. Secondo i dati dell'Asl di Benevento, il numero di persone positive al Covid-19 sale a 92, di cui 87 a domicilio, 4 ricoverati all'Ospedale "San Pio" del capoluogo sannita e un'altra persona ricoverata fuori provincia. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 3 guarigioni in più ma anche la seconda vittima di questa seconda ondata di Covid. I nuovi positivi si registrano ad Airola (+2), San Nicola Manfredi (+1), Benevento (+1), Bonea (+1), San Lorenzello (+1) e Telese Terme (+2), Durazzano (+1) Non Residenti (+3). Le persone guarite appartengono ai comuni di Apollosa (+2), che torna ad essere Covid-free, Durazzano (+1).

I lavoratori sono bloccati dalle misure anti-Covid. Coldiretti lancia alcune proposte in previsione delle campagne di raccolta della frutta autunnale.

Coronavirus e lockdown cambiano la mappa dei reati. La tendenza generale, è noto, è in diminuzione. Ma aumentano delitti e comportamenti criminali tra i più minacciosi e odiosi. Ogni genere di truffa ...

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di agosto, stilando la classifica delle città e delle regioni che hanno registrato i minori rincari annui per quanto riguarda i ...

