Bayern Monaco | Sané sorpreso dai compagni | “Hanno ancora tanta fame Vogliono vincere tutto”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 settembre 2020) Appagati dal Triplete? Assolutamente no. I calciatori delsono più affamati che mai. Parola di Leroy Sané, tra gli ultimi arrivati in casa dei tedeschi che, ai microfoni del sito ufficiale bavarese, ha commentato il debutto in campionato dei suoi andato in scena contro lo Schalke 04, abbattuto per 8-0.Sané: "Squadra affamata nonostante Triplete"caption id="attachment 1023713" align="alignnone" width="729"Lewandowski (getty images)/caption"Sono molto felice. L'anno scorso la squadra era ai massimi livelli, con ottimi giocatori in rosa e ha mostrato un'ottima forma", ha detto Sané che poi con grande sorpresa ha ammesso: "I ragazzi hanno. Nonostante abbiano già vinto ...