Barcellona, Suarez e Vidal fuori dai convocati per il Trofeo Gamper (Di sabato 19 settembre 2020) Sono state diramate le convocazioni da parte del Barcellona per il Trofeo Gamper in programma questa sera contro l'Elche. Nella lista non figurano l'attaccante Luis Suarez, sempre più fuori dal progetto Barça, e Arturo Vidal, promesso sposo dell'Inter. Sarà presente Pjanic che farà molto probabilmente il suo esordio con la nuova maglia. CONVOCATORIA Trofeo Joan Gamper @EstrellaDammEs #ForçaBarça pic.twitter.com/LGnuI7cOBR — FC Barcelona (@FCBarcelona es) September 19, 2020 Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

