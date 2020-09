Vieri non sarà a Tiki-Taka e denunciaMediaset: il motivo (Di venerdì 18 settembre 2020) È stato uno dei volti noti di Tiki-Taka per diversi anni, da quest’anno però Christian Vieri non farà parte del cast della trasmissione. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, è stato escluso da Mediaset per il nuovo corso dello show, che da quest’anno sarà condotto da Piero Chiambretti. Ad annunciare l’addio a Tiki-Taka è stato lo stesso Vieri attraverso il Corriere della sera, annunciando, al contempo, l’intenzione di adire alle vie legali contro Mediaset: “Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali“, ha rivelato. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 settembre 2020) È stato uno dei volti noti diper diversi anni, da quest’anno però Christiannon farà parte del cast della trasmissione. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, è stato escluso da Mediaset per il nuovo corso dello show, che da quest’anno sarà condotto da Piero Chiambretti. Ad annunciare l’addio aè stato lo stessoattraverso il Corriere della sera, annunciando, al contempo, l’intenzione di adire alle vie legali contro Mediaset: “Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali“, ha rivelato. L'articolo ...

ZZiliani : Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di… - thecico89 : @PierSciarra5 @RaimondoSecci @Marco_viscomi @CalcioFinanza @vieri_bobo @pisto_gol E allora Pardo se lecca perché no… - GiuseppeJk72 : RT @ZZiliani: Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di campionato… - IononDevo : RT @ZZiliani: Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di campionato… - MarcoReNer_azz : @5to1_ Non appartiene a nessuno Vieri. Solo a se stesso e a suoi interessi. Da sempre -