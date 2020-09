Referendum, Di Maio: “Dopo il Sì, a quelli del No faremo firmare la proposta per taglio stipendi” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Domenica e lunedì andiamo a votare sì, martedì tutti insieme andiamo da quelli del no e gli facciamo firmare la proposta per tagliare gli stipendi dei parlamentari“, così il ministro Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale. “Ci dicono che si tagliano solo 300mila euro al giorno? Il dibattito è ‘votate no, anche se li tagliate risparmiamo poco’, ha detto ancora l’esponente del Movimento 5 stelle dal palco, sottolineando che a prescindere dal quanto “se uno spreco c’è, tanto o poco, a casa mia si taglia, soprattutto nei momenti di crisi”. Di Maio ha poi parlato del Referendum come di un preludio ad altre riforme, specificando che solo così ce ne potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Domenica e lunedì andiamo a votare sì, martedì tutti insieme andiamo dadel no e gli facciamolaper tagliare gli stipendi dei parlamentari“, così il ministro Esteri Luigi Di, a Napoli per la chiusura della campagna elettorale. “Ci dicono che si tagliano solo 300mila euro al giorno? Il dibattito è ‘votate no, anche se li tagliate risparmiamo poco’, ha detto ancora l’esponente del Movimento 5 stelle dal palco, sottolineando che a prescindere dal quanto “se uno spreco c’è, tanto o poco, a casa mia si taglia, soprattutto nei momenti di crisi”. Diha poi parlato delcome di un preludio ad altre riforme, specificando che solo così ce ne potranno ...

Oggi ho letto che Berlusconi dice di votare No. Io credo che siamo di fronte a un No sostenuto dalla vecchia politica. Se Berlusconi vota No c'è una ragione in più per votare Sì". Lo dice il ministro ...

