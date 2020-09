Piemonte, sarà la scuola a misurare la febbre: il Tar sta con la Regione (Di venerdì 18 settembre 2020) In Piemonte le scuole dovranno continuare a misurare la temperatura corporea degli studenti in entrata. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio stabilisce che anche le scuole della regione debbano verificare la temperatura degli alunni prima dell’inizio delle lezioni. Resterà tutto così almeno fino al 14 ottobre, data in cui è prevista la discussione in camera del consiglio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) In Piemonte le scuole dovranno continuare a misurare la temperatura corporea degli studenti in entrata. Il tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio stabilisce che anche le scuole della regione debbano verificare la temperatura degli alunni prima dell’inizio delle lezioni. Resterà tutto così almeno fino al 14 ottobre, data in cui è prevista la discussione in camera del consiglio.

