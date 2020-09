Nessun calo di matricole: il taglio delle tasse universitarie ha funzionato (Di venerdì 18 settembre 2020) Arrivano buone notizie dal mondo dell’università e della ricerca: le iscrizioni negli atenei italiani in alcuni casi sono superiori a quelle degli scorsi anni, specialmente in alcune università del Sud. Si temeva un crollo delle immatricolazioni causa Covid, quest’anno, con un possibile calo degli iscritti fino al 20%, come era già successo dopo la crisi del 2008, ma i primi dati che arrivano dalle università di tutta Italia appaiono positivi. Questa volta al Governo ci sono il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, non il centrodestra con le sue politiche fallimentari, che hanno massacrato i nostri atenei con tagli pesantissimi. Fin dai primi giorni della legislatura ci siamo messi al lavoro per porre rimedio a questa situazione, adottando efficaci misure sulla tassazione, con l’ampliamento della platea degli ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 18 settembre 2020) Arrivano buone notizie dal mondo dell’università e della ricerca: le iscrizioni negli atenei italiani in alcuni casi sono superiori a quelle degli scorsi anni, specialmente in alcune università del Sud. Si temeva un crolloimmatricolazioni causa Covid, quest’anno, con un possibiledegli iscritti fino al 20%, come era già successo dopo la crisi del 2008, ma i primi dati che arrivano dalle università di tutta Italia appaiono positivi. Questa volta al Governo ci sono il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, non il centrodestra con le sue politiche fallimentari, che hanno massacrato i nostri atenei con tagli pesantissimi. Fin dai primi giorni della legislatura ci siamo messi al lavoro per porre rimedio a questa situazione, adottando efficaci misure sulla tassazione, con l’ampliamento della platea degli ...

