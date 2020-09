Juventus | parla Chiellini | “Voglio la Champions Ritiro? A breve termine”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Condottiero di mille battaglie, il primo a gettarsi nella mischia nei momenti di difficoltà e l’ultimo a mollare per i colori della. Capitan Giorgiolo conosciamo bene: ruvido e roccioso in campo, un vero e proprio muro, una persona consapevole e intelligente, in grado di caricarsi sulle spalle il peso della responsabilità di una maglia tanto importante come quella bianconera. Nonostante la forza d’animo con la quale è riuscito a superare anche l’ultimo infortunio che lo ha costretto a stare fuori per quasi l’intera stagione appena conclusa, il momento di salutare il calcio giocato sembra quasi arrivato, anche a causa del naturale avanzare dell’età. Ma, come suo solito, non sembra tirarsi indietro, voglioso di affrontare con tenacia la situazione. ...