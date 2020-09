Sampdoria, Ranieri si prepara alla Juve. Gabbiadini, recupero in palestra (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA - Sampdoria al lavoro in vista dell'esordio di campionato, contro la Juventus . Dopo una riunione in sala video, la squadra è scesa sul campo dove il tecnico Ranieri e il suo staff hanno fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) GENOVA -al lavoro in vista dell'esordio di campionato, contro lantus . Dopo una riunione in sala video, la squadra è scesa sul campo dove il tecnicoe il suo staff hanno fatto ...

sampdoria : ?? | NUMERI DI MAGLIA Ecco come scenderanno in campo i giocatori della #Sampdoria di Claudio #Ranieri nella @SerieA… - infoitsport : Scatta l'operazione rinforzo per la Sampdoria: Keita, Silva e Marin per far sorridere Ranieri - sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri si prepara alla Juve. Gabbiadini, recupero in palestra: Allenamento per i blucerchiati in vista… - SandroPinko : RT @sampdoria: ?? | NUMERI DI MAGLIA Ecco come scenderanno in campo i giocatori della #Sampdoria di Claudio #Ranieri nella @SerieA 2020/21.… - LaCiaba : RT @sampdoria: ?? | NUMERI DI MAGLIA Ecco come scenderanno in campo i giocatori della #Sampdoria di Claudio #Ranieri nella @SerieA 2020/21.… -