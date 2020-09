Repubblica: Meret sarebbe andato via in prestito, ma le condizioni fissate del Napoli sono proibitive (Di giovedì 17 settembre 2020) Meret ha parlato del suo futuro con il Napoli, alla presenza del suo procuratore, a Castel di Sangro. Repubblica Napoli scrive che il portiere friulano avrebbe accettato l’idea di andare via in prestito, pur di assicurarsi la continuità necessaria ad indossare la maglia della Nazionale, ma che le condizioni fissate dal Napoli erano troppo alte per permettergli di trovare una squadra disposta a corteggiarlo. “C’è l’Europeo all’orizzonte e Meret avrebbe tanto preferito una continuità di impiego per garantirsi la maglia della Nazionale. Avrebbe accettato pure l’ipotesi del prestito, ma le condizioni dettate dal Napoli di fatto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020)ha parlato del suo futuro con il, alla presenza del suo procuratore, a Castel di Sangro.scrive che il portiere friulano avrebbe accettato l’idea di andare via in, pur di assicurarsi la continuità necessaria ad indossare la maglia della Nazionale, ma che ledalerano troppo alte per permettergli di trovare una squadra disposta a corteggiarlo. “C’è l’Europeo all’orizzonte eavrebbe tanto preferito una continuità di impiego per garantirsi la maglia della Nazionale. Avrebbe accettato pure l’ipotesi del, ma ledettate daldi fatto ...

