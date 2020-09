Gravina annuncia la rivoluzione: “Studiamo Serie A a tre fasi con playoff scudetto” (Di giovedì 17 settembre 2020) Non solo la questione riapertura stadi. Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, apre alla rivoluzione che potrebbe vedere cambiare il format della Serie A.Gravina: "Studiamo Serie A in tre fasi e playoff scudetto""A me pare che le gare internazionali stiano crescendo di anno in anno. Noi invece non riusciamo a cambiare al nostro interno. Si teme che i playoff penalizzino le società che sono abituate a vincere e che investono di più", ha esordito Gravina. "Ma non credo sia così se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Il nostro, invece, rischia di perdere pubblico. In alcune fasi del torneo ci sono momenti in cui le partite non ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Non solo la questione riapertura stadi. Gabriele, presidente della Figc, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, apre allache potrebbe vedere cambiare il format dellaA.: "StudiamoA in trescudetto""A me pare che le gare internazionali stiano crescendo di anno in anno. Noi invece non riusciamo a cambiare al nostro interno. Si teme che ipenalizzino le società che sono abituate a vincere e che investono di più", ha esordito. "Ma non credo sia così se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Il nostro, invece, rischia di perdere pubblico. In alcunedel torneo ci sono momenti in cui le partite non ...

