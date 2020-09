Antartide, due imponenti ghiacciai prossimi alla rottura. Sarebbe disastro (Di giovedì 17 settembre 2020) C’è allarme per il Pine Island e il Twhaites, i due importanti ghiacciai del Continente Antartico che si stanno fratturando rapidamente nei loro punti più vulnerabili. Il cedimento è dovuto al surriscaldarsi degli oceani e più in generale al riscaldamento generale del clima. Le immagini dei satelliti hanno messo in evidenza il processo di stress dei ghiacciai. Quel che si può osservare è che in entrambi i ghiacciai ci sono zone ricche di fratture e crepacci in corrispondenza delle aree al confine con le piattaforme di ghiaccio galleggianti. Le ripercussioni che si potrebbero avere con la rottura di questi due ghiacciai sono seriamente allarmanti per l’ecosistema mondiale, anche perché già da ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) C’èrme per il Pine Island e il Twhaites, i due importantidel Continente Antartico che si stanno fratturando rapidamente nei loro punti più vulnerabili. Il cedimento è dovuto al surriscaldarsi degli oceani e più in generale al riscaldamento generale del clima. Le immagini dei satelliti hanno messo in evidenza il processo di stress dei. Quel che si può osservare è che in entrambi ici sono zone ricche di fratture e crepacci in corrispondenza delle aree al confine con le piattaforme di ghiaccio galleggianti. Le ripercussioni che si potrebbero avere con ladi questi duesono seriamentermanti per l’ecosistema mondiale, anche perché già da ...

