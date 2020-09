Mediobanca | ok CdA lista candidati triennio 2021-23

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha approvato la propriadi 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio-23 da sottoporre all’Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre. Laproposta dal Consiglio che include due terzi di consiglieri indipendenti e il 47% di rappresentanza femminile è la seguente: Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano, Gabriele Villa, Roberta Casali, Romina Guglielmetti.

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca CdA

Il Messaggero

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato la propria lista di 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio 2021-23 da sottoporre all’Assemblea convocata per i ...Escono Marie Bollore' e Pecci, al loro posto Cioli e Banet (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - Il cda di Mediobanca ha approvato la propria lista di 15 candidati per il rinnovo del board ...Milano, 16 set. (askanews) - Il cda di Mediobanca ha approvato la propria lista di 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio 2021-23 da sottoporre all'Assemblea convocata per il prossimo ...