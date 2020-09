Il programma di Huawei per formare giovani talenti e costruire le reti del futuro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una chiamata per giovani talenti dell'Information and Communications Technology con l'obiettivo di arricchire le loro competenze digitali e aprire nuove strade nello sviluppo delle reti del futuro e in particolar modo del 5G, delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, del cloud computing e della cybersecurity. Questa in sintesi la missione di Seeds for the Future, il programma che Huawei dedica alle competenze delle giovani generazioni. Per la settima edizione del programma italiano, che inevitabilmente risente delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus (negli anni scorsi gli studenti scelti avevano la possibilità di seguire i corsi in Cina, a Pechino e Shenzhen), le iscrizioni si sono appena aperte: c'è tempo fino a ottobre per rientrare nei ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una chiamata perdell'Information and Communications Technology con l'obiettivo di arricchire le loro competenze digitali e aprire nuove strade nello sviluppo delledele in particolar modo del 5G, delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, del cloud computing e della cybersecurity. Questa in sintesi la missione di Seeds for the Future, ilche Huawei dedica alle competenze dellegenerazioni. Per la settima edizione delitaliano, che inevitabilmente risente delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus (negli anni scorsi gli studenti scelti avevano la possibilità di seguire i corsi in Cina, a Pechino e Shenzhen), le iscrizioni si sono appena aperte: c'è tempo fino a ottobre per rientrare nei ...

