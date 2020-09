Vidal Inter, dietrofront all’aeroporto: il retroscena sul cileno (Di martedì 15 settembre 2020) Arturo Vidal diventerà a breve un nuovo calciatore dell’Inter: il centrocampista cileno era già pronto a imbarcarsi sull’aereo Arturo Vidal diventerà presto un nuovo calciatore dell’Inter, dopo aver salutato i compagni e accettato la proposta economica del club nerazzurro. Emerge un retroscena sul trasferimento. Come riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista del cileno era già pronto a imbarcarsi sull’aereo che lo avrebbe portato in Italia. Ma il club gli ha comunicato di dover attendere ancora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Arturodiventerà a breve un nuovo calciatore dell’: il centrocampistaera già pronto a imbarcarsi sull’aereo Arturodiventerà presto un nuovo calciatore dell’, dopo aver salutato i compagni e accettato la proposta economica del club nerazzurro. Emerge unsul trasferimento. Come riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista delera già pronto a imbarcarsi sull’aereo che lo avrebbe portato in Italia. Ma il club gli ha comunicato di dover attendere ancora. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : #Vidal è arrivato nella sede dell’#Inter ma non ha trovato nessuno perché erano tutti impegnati con gli agenti di… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accordo raggiunto tra Inter e Barcellona: i nerazzurri pagheranno un indennizzo per liberare Vidal… - TuttoMercatoWeb : ESPN - Vidal-Inter slitta: il cileno è ancora in Spagna, problemi fiscali per i nerazzurri - SStefan49 : @FabRavezzani Crisi Inter di nuovo, vero direttore? Possiamo lasciare l’Inter in pace e aspettare le partite di cam… - gianpy_83 : L'inter avrebbe chiesto a Barella di curarsi da solo dopo l'infortunio perché altrimenti esaurisce il budget per Vidal #Barella #anala -