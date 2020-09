UeD | Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli | il commento

(Di martedì 15 settembre 2020) Idanon ci sta e sisu Instagram. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne decide così di prendere le difese di Gemma Galgani e di condividere un duronei confronti di Sirius. Sembra proprio che il giovane corteggiatore non sia riuscito a far cambiare idea a … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : UeD Ida

Gossip e Tv

Ida Platano non ci sta e si scaglia contro Nicola Vivarelli su Instagram. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne decide così di prendere le difese di Gemma Galgani e di condividere un duro comment ...Uomini e Donne è ripreso, ma i telespettatori si sentono orfani della coppia Ida-Riccardo, le cui vicende li hanno appassionati. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si erano conosciuti e innamorati al Tr ...Nemmeno il tempo di presentarsi in studio con un viso “rinfrescato” e per Gemma Galgani è arrivato un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne. Un ingresso decisamente gradito per la dama di Torino, che è ...