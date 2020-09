Tamponi? Non si cambia. Stadi ancora a porte chiuse (Di martedì 15 settembre 2020) Il protocollo sui Tamponi per le squadre di calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. E’ l’orientamento, secondo quanto si apprende, che è stato ribadito oggi nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Una posizione che il Cts … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 settembre 2020) Il protocollo suiper le squadre di calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a. E’ l’orientamento, secondo quanto si apprende, che è stato ribadito oggi nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Una posizione che il Cts … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

