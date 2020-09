Montpellier-Lione, le formazioni ufficiali: Depay in panchina (Di martedì 15 settembre 2020) Il Lione di Rudy Garcia fa visita al Montpellier, nella sfida di recupero della prima giornata. I padroni di casa, partiti con una sconfitta con il Rennes, hanno poi conquistato tre punti con il Nizza; il Lione, con una vittoria e un pari, è in cerca di conferme e punti per insidiare le zone alte della classifica. Montpellier (3-4-1-2): Omlin; P.Mendes, Hilton, Congré; Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristic; Savanier; Laborde, Delort. Lione (3-4-3): Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer; Dubois, Caqueret, Bruno, Cornet; Toko-Ekambi, Kadewere, Aouar. Foto: Twitter Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Ildi Rudy Garcia fa visita al, nella sfida di recupero della prima giornata. I padroni di casa, partiti con una sconfitta con il Rennes, hanno poi conquistato tre punti con il Nizza; il, con una vittoria e un pari, è in cerca di conferme e punti per insidiare le zone alte della classifica.(3-4-1-2): Omlin; P.Mendes, Hilton, Congré; Souquet, Ferri, Le Tallec, Ristic; Savanier; Laborde, Delort.(3-4-3): Lopes; Andersen, Marcelo, Denayer; Dubois, Caqueret, Bruno, Cornet; Toko-Ekambi, Kadewere, Aouar. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

