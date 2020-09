“Brutta situazione”. Paura per Rudy Zerbi, è successo sotto casa. “Sono rimasto bloccato” (Di martedì 15 settembre 2020) Brutta avventura per Rudy Zerbi mentre tornava a casa, in quartiere residenziale nella zona nord di Roma: come ampiamente documentato su Instagram, l’ex discografico ha avuto a che fare con un cinghiale che circolava indisturbato fra le macchine. Come chi abita a Roma purtroppo sa, le scorribande di cinghiali soprattutto nella zona nord della Capitale sono un problema vero e proprio. Rudy Zerbi ha filmato e fotografato un cinghiale proprio sotto casa sua, mentre cercava parcheggio: l’esemplare era piuttosto grosso, come si capiva facilmente guardandolo accanto ad una macchina piccola come una Smart. Il prof. di Amici ha raccontato il tutto nei dettagli, con tanto di colonna sonora inquietante (il tema di X Files): ad un tratto infatti il cinghiale si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Brutta avventura permentre tornava a, in quartiere residenziale nella zona nord di Roma: come ampiamente documentato su Instagram, l’ex discografico ha avuto a che fare con un cinghiale che circolava indisturbato fra le macchine. Come chi abita a Roma purtroppo sa, le scorribande di cinghiali soprattutto nella zona nord della Capitale sono un problema vero e proprio.ha filmato e fotografato un cinghiale propriosua, mentre cercava parcheggio: l’esemplare era piuttosto grosso, come si capiva facilmente guardandolo accanto ad una macchina piccola come una Smart. Il prof. di Amici ha raccontato il tutto nei dettagli, con tanto di colonna sonora inquietante (il tema di X Files): ad un tratto infatti il cinghiale si ...

