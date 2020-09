Ambiente, ‘Marevivo’ scrive a Mattarella per l’emergenza inquinamento nel fiume Sarno (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Caro Presidente, Il mese di agosto è stato probabilmente il più catastrofico dell’anno per il fiume Sarno, dal punto di vista dell’emergenza ambientale. Servono interventi risolutivi. Il Sarno non diventi un tema di sterile propaganda politica”. Inizia così la lettera del responsabile della divisione Sarno di Marevivo Giovanni Straniero inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“Caro Presidente, in piena siccità, in assenza di sorgenti d’acqua, il livello del fiume Sarno- continua la lettera- si è innalzato come se avesse piovuto incessantemente, creando una condizione sanitaria oltre il limite.Intere città continuano a sversare reflui tossici nei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Caro Presidente, Il mese di agosto è stato probabilmente il più catastrofico dell’anno per il, dal punto di vista dell’emergenza ambientale. Servono interventi risolutivi. Ilnon diventi un tema di sterile propaganda politica”. Inizia così la lettera del responsabile della divisionedi Marevivo Giovanni Straniero inviata al Presidente della Repubblica Sergio.“Caro Presidente, in piena siccità, in assenza di sorgenti d’acqua, il livello del- continua la lettera- si è innalzato come se avesse piovuto incessantemente, creando una condizione sanitaria oltre il limite.Intere città continuano a sversare reflui tossici nei ...

