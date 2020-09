Tutto su mia madre: leggero, semplice, efficace. Il pre-serata che conquista. (Di lunedì 14 settembre 2020) Un format semplice, leggero ma molto efficace quello partito questa sera, alle 21:25, su Rai 3. Tutto su mia madre, prodotto da Stand By Me, racconta benissimo - lo dico davvero - il rapporto madre e figlio e lo fa con un velo di piccata ironia, senza annoiare, senza enfatizzare situazioni inopportune e sopratTutto senza giudicare ma semplicemente dipingendo la realtà per quella che è: colorata e interessante, sempre.Dall'inquadratura iniziale - che speriamo diventi un classico anche per le prossime puntate - che vede la mamma seduta di fianco alla figlia sul divano, fino al racconto reso perfetto da primissimi piani che non nascondono le emozioni, Tutto su mia madre riesce a intrattenere lo spettatore ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Un formatma moltoquello partito questa sera, alle 21:25, su Rai 3.su mia, prodotto da Stand By Me, racconta benissimo - lo dico davvero - il rapportoe figlio e lo fa con un velo di piccata ironia, senza annoiare, senza enfatizzare situazioni inopportune e sopratsenza giudicare mamente dipingendo la realtà per quella che è: colorata e interessante, sempre.Dall'inquadratura iniziale - che speriamo diventi un classico anche per le prossime puntate - che vede la mamma seduta di fianco alla figlia sul divano, fino al racconto reso perfetto da primissimi piani che non nascondono le emozioni,su miariesce a intrattenere lo spettatore ...

IlContiAndrea : #Elisa in tour “Torniamo perchè serve tornare e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote,… - chetempochefa : “La malattia di mio figlio Noah ha cambiato la mia percezione della vita. Per affrontare la situazione mi sono ispi… - matteosalvinimi : L'auspicio, fortissimo e con tutto il cuore, è che venga riconosciuta la legittima difesa a una persona pacifica e… - xholdme___ : RT @Mcaroll391: In tutto questo la mia prof di inglese: - helis94 : Io a mia madre: ma se beviamo la coca cola ora poi non dormiamo? Io e mia madre in coro: vabbè ma tanto non dormiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto mia Tutto su mia madre. Nuovo docu-reality su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Le dichiarazioni di Tonali in conferenza stampa | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate rossonera, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, ...

Pisa, l’accusa di una mamma: “Mio figlio Down rimasto a casa da scuola perché manca l’insegnante di sostegno”

Sei anni, ha saltato il primo giorno perché non può essere affiancato. La dirigenze scolastica: «Abbiamo solo due maestre per 14 alunni disabili». Un caso anche a Roma PISA. Non è stata nominata la ma ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate rossonera, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, ...Sei anni, ha saltato il primo giorno perché non può essere affiancato. La dirigenze scolastica: «Abbiamo solo due maestre per 14 alunni disabili». Un caso anche a Roma PISA. Non è stata nominata la ma ...