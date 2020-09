TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 20 al 26 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020:Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ALICIA lavorerà nella miniera di ISABEL, ecco perchéLinda chiede spiegazioni a Dirk riguardo al nome tailandese da lui pronunciato, ma l’uomo le mente. Poco dopo, però, la donna scopre che si tratta del nome della domestica che fu complice del rapimento di Tim! Lucy non sa come comportarsi con Bela. Capendo di non poterlo perdere come amico, la ragazza fa un passo verso di lui… Natascha cerca invano di convincere Michael ad affrontare la propria dipendenza, ma l’uomo continua a negare di avere un problema e diventa aggressivo. A quel punto la Schweitzer si rifugia da Eva… Natascha chiude in casa ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 14 settembre 2020)settimanali did’amore, puntate da domenica 20 a sabato 26:Leggi anche: Il Segreto: ALICIA lavorerà nella miniera di ISABEL, ecco perchéLinda chiede spiegazioni a Dirk riguardo al nome tailandese da lui pronunciato, ma l’uomo le mente. Poco dopo, però, la donna scopre che si tratta del nome della domestica che fu complice del rapimento di Tim! Lucy non sa come comportarsi con Bela. Capendo di non poterlo perdere come amico, la ragazza fa un passo verso di lui… Natascha cerca invano di convincere Michael ad affrontare la propria dipendenza, ma l’uomo continua a negare di avere un problema e diventa aggressivo. A quel punto la Schweitzer si rifugia da Eva… Natascha chiude in casa ...

