La Libia ricatta l'Italia: i vostri pescatori in cambio dei nostri calciatori

Le voci arrivano da ambienti considerati vicini al generale Haftar, una proposta indecente, che trasformerebbe in ostaggi, i pescatori La notizia si muove all'interno degli ambienti del generale Haftar e vedrebbe i nostri 18 pescatori siciliani, bloccati a Bengasi da dieci giorni, diventare letteralmente degli ostaggi da scambiare con quattro libici arrestati nel 2015 a … L'articolo La Libia ricatta l'Italia: i vostri pescatori in cambio dei nostri calciatori proviene da www.meteoweek.com.

Il generale ha fatto bloccare 2 pescherecci siciliani con a bordo 18 persone, rei di aver violato le acque libiche. Ora chiede lo scambio La Libia adesso ricatta l'Italia. Proposto uno scambio di "pri ...

Il Sultano Erdogan muove i carri armati. Destinazione: Grecia

Al Sultano non basta muovere le navi. ora sposta anche i carri armati. Direzione Grecia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è tornato a minacciare Atene e a respingere qualsiasi compromesso su ...

Il generale ha fatto bloccare 2 pescherecci siciliani con a bordo 18 persone, rei di aver violato le acque libiche. Ora chiede lo scambio La Libia adesso ricatta l'Italia. Proposto uno scambio di "pri ...