Juventus, Chiellini: “Ripartiamo per vincere, non vediamo l’ora di cominciare” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sarà un’altra annata strana e difficile, dal momento che ci saranno ancora i residui di un’estate pazza, venuta dopo il lockdown, come sempre partiamo per vincere, siamo fiduciosi“. Giorgio Chiellini punta a nuovi traguardi nell’inedito percorso della Juventus con Andrea Pirlo come nuovo tecnico. A margine della presentazione di Mate, la communication web agency che gestirà insieme a Marchisio, Chiellini ha esternato tutta la sua voglia di cominciare la nuova stagione: “Abbiamo tanto da dare e da divertirci. Arrivare al risultato finale sarà un percorso lungo e difficile, ma stiamo bene e non vediamo l’ora di cominciare – ha aggiunto Chiellini ai microfoni di Sky Sport -. A livello personale per me è stato un ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Sarà un’altra annata strana e difficile, dal momento che ci saranno ancora i residui di un’estate pazza, venuta dopo il lockdown, come sempre partiamo per, siamo fiduciosi“. Giorgiopunta a nuovi traguardi nell’inedito percorso dellacon Andrea Pirlo come nuovo tecnico. A margine della presentazione di Mate, la communication web agency che gestirà insieme a Marchisio,ha esternato tutta la sua voglia di cominciare la nuova stagione: “Abbiamo tanto da dare e da divertirci. Arrivare al risultato finale sarà un percorso lungo e difficile, ma stiamo bene e nonl’ora di cominciare – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. A livello personale per me è stato un ...

