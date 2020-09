Il bacio lesbo delle Miss nessuno a Venezia. Tanti flash ma poco stile - (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Della partecipazione alla Mostra del cinema di Venezia di Mila Suarez ed Elisa De Panicis si parla solo per il bacio (con lingua) sul red carpet. Ecco perché sono il nostro personaggio in negativo della settimana Negli anni Sessanta i fotoreporter si accalcavano per fotografare l'arrivo al Lido in motoscafo di Luchino Visconti. Perfetti nei loro smoking, sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia sfilavano personaggi come Vittorio Gassman Dino De Laurentiis, Alberto Sordi e Mario Monicelli. Tuttavia gli scandali hanno sempre reso friccicarella l'aria della Laguna, basti bensare al nudo integrale di Hedy Lamarr nel film Estasi del 1932 o quando a dare scandalo erano Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, la coppia più chiacchierata degli anni Cinquanta. Tutti nomi passati alla storia del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Della partecipazione alla Mostra del cinema didi Mila Suarez ed Elisa De Panicis si parla solo per il(con lingua) sul red carpet. Ecco perché sono il nostro personaggio in negativo della settimana Negli anni Sessanta i fotoreporter si accalcavano per fotografare l'arrivo al Lido in motoscafo di Luchino Visconti. Perfetti nei loro smoking, sul red carpet della Mostra del cinema disfilavano personaggi come Vittorio Gassman Dino De Laurentiis, Alberto Sordi e Mario Monicelli. Tuttavia gli scandali hanno sempre reso friccicarella l'aria della Laguna, basti bensare al nudo integrale di Hedy Lamarr nel film Estasi del 1932 o quando a dare scandalo erano Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, la coppia più chiacchierata degli anni Cinquanta. Tutti nomi passati alla storia del ...

minniesbonbon : @pinkbblood TACI. Mi sono rotta le scatole di queste frecciatine come per dire 'siamo progressisti, supportiamo tut… - KompagnaTeresa : Qualcuno avvisi Elisa De Panicis che l'unico effetto che avrà il suo bacio finto lesbo sul red carpet sarà quello d… - lupichi28 : Bacio lesbo al #festivaldivenezia tra Elisa di Panicis e Mila Suarez. Sognando la carriera Porno fanno quello che… - silviotchka : @FantaGnocca Ancora? Noiose. Fanno tutte questo, il bacio lesbo, quando non sanno come attirare mezzo grammo di attenzione - blogtivvu : Bacio lesbo tra Elisa De Panicis e Mila Suarez, ancora critiche: Karina Cascella “Red Carpet trasformato in circo!”… -

Ultime Notizie dalla rete : bacio lesbo Alba Parietti (trasparente), il bacio lesbo tra ex gieffine, Gessica Notaro e tutte le altre: sul red carpet d OGGI Il bacio lesbo delle Miss nessuno a Venezia. Tanti flash ma poco stile

Negli anni Sessanta i fotoreporter si accalcavano per fotografare l'arrivo al Lido in motoscafo di Luchino Visconti. Perfetti nei loro smoking, sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia sfilav ...

Carmilla – Il Bacio del Vampiro: la recensione del librogame

Non c’è due senza tre: anche il terzo librogame edito da Watson edizioni, come i primi due, si ispira ad un classico della letteratura vittoriana per dare vita ad un’opera interattiva. Questa volta to ...

Negli anni Sessanta i fotoreporter si accalcavano per fotografare l'arrivo al Lido in motoscafo di Luchino Visconti. Perfetti nei loro smoking, sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia sfilav ...Non c’è due senza tre: anche il terzo librogame edito da Watson edizioni, come i primi due, si ispira ad un classico della letteratura vittoriana per dare vita ad un’opera interattiva. Questa volta to ...