Roma e la movida: non indossano la mascherina e tentano di fuggire, ecco tutti gli interventi della Polizia Locale (Di domenica 13 settembre 2020) Oltre 1500 le violazioni riscontrate in questo fine settimana dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida: Ostia, l'Eur, il Centro Storico, Trastevere, piazza Bologna, San Lorenzo, Ponte Milvio sono solo alcune delle località dove le pattuglie hanno eseguito accertamenti per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute collettiva e della sicurezza stradale, oltrechè per contrastare fenomeni illegali di abusivismo commerciale e legati alla vendita e consumo di alcolici. ecco tutti i controlli A Campo de' Fiori, tre ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, danneggiamento, ...

