L’Italia che ogni tanto dà lezioni al mondo intero e accoglie studenti rifugiati grazie ai corridoi universitari

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 settembre 2020) Mentre impazza il dibattito sulla riapertura delle scuole, le università si preparano al nuovo anno accademico. Per qualche poloo però, le novità non saranno per forza tutte negative, anzi. Le università di Padova, L’Aquila, Cagliari, Firenze, Statale di Milano, Perugia, Pisa, Sassari, Iuav di Venezia e Luiss di Roma hanno aderito al progetto Uni-co-re, ovvero i “per”. Lanciato dall’Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i, con il supporto tra gli altri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Caritas, Uni-co-re si pone l’obiettivo di offrire aresidenti in Etiopia la ...