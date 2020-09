Coronavirus, Fauci: «L’autunno non sarà facile: torneremo alla normalità entro la fine del 2021». In Canada nessuna vittima in un giorno: non succedeva dal 15 marzo (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Usa EPA/JASON SZENES Il murales dello street artist SacSix a East Village a New York con Anthony Fauci ritratto come il dr. Spock di Star Trek Gli americani, così come tutti nel resto del mondo, dovranno convivere con la pandemia di Coronavirus ancora a lungo, perché un ritorno alla normalità non arriverà prima dei primi mesi del 2021: «Anche la fine del 2021», dice Anthony Fauci, ex capo della task force della Casa Bianca sull’emergenza sanitaria e massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti. Intervistato su Msnbc, Fauci ha ribadito che prima di tornare a fare cose che normalmente si svolgevano prima della pandemia, è ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Usa EPA/JASON SZENES Il murales dello street artist SacSix a East Village a New York con Anthonyritratto come il dr. Spock di Star Trek Gli americani, così come tutti nel resto del mondo, dovranno convivere con la pandemia diancora a lungo, perché un ritornonormalità non arriverà prima dei primi mesi del: «Anche ladel», dice Anthony, ex capo della task force della Casa Bianca sull’emergenza sanitaria e massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti. Intervistato su Msnbc,ha ribadito che prima di tornare a fare cose che normalmente si svolgevano prima della pandemia, è ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Fauci rilancia l'isolamento in autunno #ANSA - Federic98234963 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fauci smentisce Trump: statistiche ancora inquietanti #usa - GiulioTerzi : Coronavirus: Fauci rilancia l'isolamento in autunno - Mondo - ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Fauci rilancia l'isolamento in autunno #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fauci smentisce Trump: statistiche ancora inquietanti #usa -