Willy, Procura cambia l'accusa: è omicidio volontario aggravato

Willy, Procura cambia l'accusa con la quale i potenziali colpevoli saranno giudicati, affermando che quanto visto si tratti di fatto di omicidio volontario. Una vicenda veramente terribile quella di Willy Monteiro Duarte, giovane ragazzo italiano ucciso da un gruppo di violenti burberi nel cuore della notte, senza un vero e proprio motivo.

