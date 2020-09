Violenza sessuale su due minorenni durante una festa a Matera, arresti a Matera (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - La Polizia di Stato di Matera sta eseguendo l'arresto dei responsabili, tutti residenti a Pisticci (Matera), della Violenza sessuale e delle lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due minorenni, di nazionalità britannica, avvenute nel corso della notte del 7 settembre a Marconia, frazione di Pisticci, nel giardino di una villa in cui si teneva una festa privata. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Matera e condotta dalla Squadra mobile di Matera e dal Commissariato di Pisticci, ha portato all'emissione nei confronti di un gruppo di giovani, da parte del gip di Matera, di ordinanze di custodie cautelari in ... Leggi su agi

