Trump | ' accordo di pace' anche tra Bahrein e Israele

Agenzia_Italia : Accordo di pace tra Israele e Bahrein, l'annuncio di Trump e Netanyahu - AnnalisaChirico : Serbia e Kosovo apriranno ambasciata a Gerusalemme normalizzando i rapporti con Israele. È un risultato importante… - Agenzia_Ansa : #Serbia e #Kosovo avranno ambasciate a #Gerusalemme. Tra i due paesi anche intesa economica sotto regia di #Trump… - JohSogos : RT @repubblica: Accordo di pace Israele-Bahrein. L'annuncio di Trump: 'Un'altra svolta storica' [aggiornamento delle 19:20] - Amine93584112 : RT @repubblica: Accordo di pace Israele-Bahrein. L'annuncio di Trump: 'Un'altra svolta storica' [aggiornamento delle 19:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Trump accordo

New York, 11 set 18:54 - (Agenzia Nova) - Dopo gli Emirati Arabi Uniti, anche il Bahrein firmerà un accordo di pace con Israele. Lo ha annunciato oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sul ...New York, 11 set 19:19 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif Al Zayani, parteciperà il 15 settembre alla cerimonia che si terrà alla Casa Bianca per la firma dello storic ...