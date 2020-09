Scontro mortale a Itri, Giuseppe muore sul colpo: aveva 49 anni. Ferito gravemente un 17enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Scontro mortale sulla via Appia all’altezza di Itri, provincia di Latina, nei pressi del cimitero del paese e della stazione ferroviaria. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti nell’incidente uno scooter e un’automobile. Una delle due persone a bordo della dueruote, un tecnico informatico di 49 anni, è morto praticamente sul colpo dopo essere … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

minty_min_ : io non percepisco doppi fini semplicemente quando sarà più grande con un combattimento alla pari li ci sarà uno sco… - infoitinterno : Pontedera: scontro mortale sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze - infoitinterno : Pontedera | scontro mortale sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze - zazoomblog : Pontedera: scontro mortale sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze - #Pontedera: #scontro #mortale #sulla - News_24it : ITRI - Incidente mortale sull'Appia, uno scooter finisce contro un'auto: un morto e un ferito gravissimo. Intervien… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro mortale Incidente mortale a Itri, scontro tra auto e scooter: un morto e un ferito LatinaToday Muore nello scontro con un camion

Un altro incidente mortale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E’ avvenuto ieri mattina ed è costato la vita a un 54enne di Casciana Terme, Pietro Martino: ha perso la vita al v ...

Auto travolge scooter, tragedia sulla Salaria: morta una 36enne. Strada chiusa

L'incidente stradale mortale intorno alle 15 all'altezza della Marcigliana. Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo Incidente stradale mortale alle 15 su via Salaria, all'altezza del civico 206 ...

Un altro incidente mortale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E’ avvenuto ieri mattina ed è costato la vita a un 54enne di Casciana Terme, Pietro Martino: ha perso la vita al v ...L'incidente stradale mortale intorno alle 15 all'altezza della Marcigliana. Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo Incidente stradale mortale alle 15 su via Salaria, all'altezza del civico 206 ...