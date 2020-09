Piccinini sbarca a Sky: sarà opinionista nel Club (Di venerdì 11 settembre 2020) Novità per Sky: tra gli opinionisti nella prossima stagione ci sarà anche Sandro Piccinini. Lo ha annunciato la stessa paytv tra le novità per il 2020/21. “Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, sarà una annata eccezionale”, le parole di Piccinini in un video mostrato da Sky Sport 24. L’ex telecronista di Mediaset farà … L'articolo Piccinini sbarca a Sky: sarà opinionista nel Club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) Novità per Sky: tra gli opinionisti nella prossima stagione ci sarà anche Sandro. Lo ha annunciato la stessa paytv tra le novità per il 2020/21. “Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, sarà una annata eccezionale”, le parole diin un video mostrato da Sky Sport 24. L’ex telecronista di Mediaset farà … L'articoloa Sky: sarànelè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

