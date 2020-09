Nero a metà 2 ascolti tv 10 settembre 2020, Claudio Amendola riparte da 4 milioni di telespettatori con la prima puntata (Di venerdì 11 settembre 2020) Nero a metà 2 ascolti tv prima puntata del 10 settembre 2020 Dopo una media di oltre il 23% di share nella prima stagione, Claudio Amendola torna con quasi 4 milioni di telespettatori. Gli ascolti tv della prima puntata di Nero a Metà 2 hanno raggiunto il 19,9% pari a 3.900.000 telespettatori vincendo la serata. Su Canale 5, Chi vuol essere milionario ha ... Leggi su spettacoloitaliano

fvnzioniamo : @lellone_ nero a metà, serie che sta andando in onda su rai uno - GoToTallahassee : A tanto così ?? da iniziare Nero a metà solo per Alessandro Sperduti - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 10 settembre 2020. Partenza sottotono per Nero a metà 2, Del Debbio asfalta Formigli - Ascolti… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 10 settembre 2020. Partenza sottotono per Nero a metà 2, Del Debbio asfalta Formigli - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 10 settembre 2020. Nero a Metà 19.9% Milionario fermo all’11.6%. Del Debbio 6.6% vs Formigli 4.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera