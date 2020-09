Liliana Segre: “Chiara Ferragni coraggiosa. Ma dovevamo aspettare lei per dire la verità su Willy?” (Di venerdì 11 settembre 2020) Liliana Segre: “Su Willy Chiara Ferragni ha ragione” “dovevamo aspettare la Ferragni per dirlo? È’ stata davvero molto brava e coraggiosa. E ha ragione: siamo alle prese con un problema di mentalità fascista che ancora ci pervade e da cui non facciamo mai abbastanza per liberarci”, così la senatrice a vita Liliana Segre in un’intervista a La Stampa sul post che Chiara Ferragni ha condiviso per descrivere l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne italocapoverdiano ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Anche Segre, come tanti altri personaggi pubblici e esponenti di ... Leggi su tpi

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - mengonimarco : “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! - matteorenzi : “Ho visto insegnare l’odio, mi ha guarita l’amore”: queste parole di Liliana Segre andrebbero scolpite nel cuore di… - Mariodarkmatter : RT @Riccardo72R: @radiosilvana @AdryWebber Oggi ha insultato Liliana Segre, nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica @Quirinale e p… - Mariodarkmatter : RT @radiosilvana: Ma quanto è ignobile @adrywebber che insulta Liliana Segre per difendere il fascismo? -