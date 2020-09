“La vendemmia in un cono”: a Cocciano-Frascati il Gran Galà del gelato fatto con il mosto e i vini autoctoni (Di venerdì 11 settembre 2020) “Un fine settimana a Frascati da non perdere per gli amanti del buon vivere a tavola tra frutti stagionali e ingredienti genuini, in piena vendemmia verranno proposti i gusti di gelato al mosto e al vino che negli anni hanno riscosso maggiore successo” così esordisce Roberto Troiani, maestro gelatiere di Cocciano a Frascati nel presentare la 1a edizione del Gran Galà del gelato al Vino, in programma sino a domenica 13 settembre a Cocciano nel piccolo centro dei Castelli, sulla bella terrazza belvedere con all’orizzonte il panorama della Capitale. LO SCENARIO – La ripartenza è reale, anche se con alcune difficoltà. Molti locali hanno riaperto, le città si sono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) “Un fine settimana ada non perdere per gli amanti del buon vivere a tavola tra frutti stagionali e ingredienti genuini, in pienaverranno proposti i gusti diale al vino che negli anni hanno riscosso maggiore successo” così esordisce Roberto Troiani, maestro gelatiere dinel presentare la 1a edizione delGalà delal Vino, in programma sino a domenica 13 settembre anel piccolo centro dei Castelli, sulla bella terrazza belvedere con all’orizzonte il panorama della Capitale. LO SCENARIO – La ripartenza è reale, anche se con alcune difficoltà. Molti locali hanno riaperto, le città si sono ...

