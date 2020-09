Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto (Di venerdì 11 settembre 2020) Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto In base all’articolo 2 della legge sulla professione forense (legge n. 247 del 2012) l’Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge l’attività difensiva a tutela del proprio cliente. È nella fiducia che il rapporto tra cliente ed Avvocato trova l’elemento essenziale per durare nel tempo. Ma succede nel caso in cui l’Avvocato si renda irreperibile nei confronti dell’assistito? può sparire nel nulla senza fornire spiegazione alcuna o invece è vincolato al ... Leggi su termometropolitico

Federissao : @fumoffus Quali obblighi? Oltre al diritto alla difesa l’avvocato deve comportarsi secondo quanto prescritto dal codice deontologico. - fumoffus : @Federissao Mi state ribadendo diritti che conosco e che non metto in dubbio. Le mie domande sono altre, non metto… - zazoomblog : Avvocato e obblighi di reperibilità verso il cliente: la legge sul punto - #Avvocato #obblighi #reperibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato obblighi Parlamento Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati La Svizzera deve rafforzare la lotta tvsvizzera.it Festini a Villa Inferno, la difesa degli indagati: «Non sapevo avesse 17 anni». Un altro: «Ero innamorato»

«La amavo, ma non sapevo quanti anni avesse». Oppure: «Ero innamorato di lei, ma ho scoperto tardi che aveva 17anni». Per smontare le accuse pesanti di induzione alla prostituzione minorile e spaccio ...

“Ci sono i ladri in casa mia”, avvocato fa arrestare topo di appartamento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese mentre si trovava sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiz ...

«La amavo, ma non sapevo quanti anni avesse». Oppure: «Ero innamorato di lei, ma ho scoperto tardi che aveva 17anni». Per smontare le accuse pesanti di induzione alla prostituzione minorile e spaccio ...I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese mentre si trovava sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiz ...