Willy Monteiro, la vita da re dei fratelli Bianchi (quasi) nullatenenti: orologi d'oro e vacanze (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un negozio di frutta aperto da soli tre mesi e le vacanze a Positano, in giro per la Costiera Amalfitana, in luoghi inavvicinabili a moltissime persone. A vedere le immagini che i due fratelli... Leggi su ilmessaggero

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - ClaMarchisio8 : Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta ind… - OfficialASRoma : Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… - Blurryyyface_ : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - marirappil : RT @BrianoGianluca: Chiara Ferragni su Willy Monteiro : «Il problema non è la MMA, ma la cultura fascista» -