Trump, ho agito in modo da ridurre il panico sul virus (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 09 SET - Donald Trump non nega che sapeva in anticipo della pericolosita' del coronavirus, come ha ammesso nelle sue interviste, registrate, al giornalista del Watergate Bob ... Leggi su corrieredellosport

SandraE82526551 : RT @Gianmar26145917: #Trump proposto per il premio #nobel per la pace dal politico norvegese Christian Tybring-Gjedde grazie alla sua media… - Winston10771675 : RT @Gianmar26145917: #Trump proposto per il premio #nobel per la pace dal politico norvegese Christian Tybring-Gjedde grazie alla sua media… - Agenzia_Ansa : #Trump : 'Ho agito in modo da ridurre il panico sul virus' #coronavirus @realDonaldTrump #ANSA - LaurynBoc : RT @Gianmar26145917: #Trump proposto per il premio #nobel per la pace dal politico norvegese Christian Tybring-Gjedde grazie alla sua media… - iconanews : Trump, ho agito in modo da ridurre il panico sul virus -