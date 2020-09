Riapre la scuola e Conte annuncia: "Se qualcuno è positivo tutta la classe in quarantena" (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'anno scolastico ripartirà il 14 settembre in presenza, eccetto alcune regioni. I presidi definiranno gli ingressi ad orari scaglionati. Saranno disponibili 11 milioni di mascherine gratuite, obbligatorie negli ingressi e negli spostamenti, non quando si è seduti al banco. Gli scuolabus potranno riempirsi fino all'80% dei posti. In caso di contagi da covid, ci sono linee guida da seguire e sarà possibile la quarantena dell'intera classe. Le famiglie dovranno misurare a casa la temperatura degli studenti. Questi i punti principali della riapertura delle scuole, elencati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Il premier sottolinea che gli studenti hanno pagato «il prezzo più alto» per l'epidemia e che la didattica a distanza «non compensa le rinunce ... Leggi su iltempo

"Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comi ...

Ha avuto senso ipotizzare la riapertura di molte scuole al 14 settembre salvo poi richiudere, sanificare tutto e nuovamente riaprire dopo le elezioni? Il commissario straordinario per l'emergenza ha ...

