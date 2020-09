Omicidio De Paola, Di Matola chiuso nel carcere di Bellizzi Irpino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – E’ chiuso nel carcere di Bellizzi Irpino, Gianluca Di Matola, indiziato numero uno per l’Omicidio di Orazio De Paola avvenuto nella mattinata di martedì a San Martino Valle Caudina. Di Matola è stato fermato nella giornata di ieri alle porte di Roma. Nella notte la DDA di Napoli ha firmato il fermo con il successivo trasferimento nel carcere avellinese. Nelle prossime ore è atteso l’interrogatorio di garanzia dinnanzi il gip di Avellino. Nel frattempo gli investigatori lavorano per ricostruire la dinamica. Cinque i colpi di pistola esplosi contro il De Paola. Tra questi uno lo ha centrato alla testa e uno ... Leggi su anteprima24

E’ stato fermato nella notte un sospettato dell’omicidio del boss sammartinese Orazio De Paola. Il 31enne Gianluca Dimatola, anch’egli di San Martino Valle ...I carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di San Martino Valle Caudina per l’omicidio di Orazio De Paola, il boss 58enne ucciso a colpi di pistola ieri mattina, 8 settembre, in via Castagneto.