Galina Fedorova, il gommone finisce contro gli scogli in Sardegna: così è morta la modella russa di 35 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) È morta per annegamento Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni che si è schiantata contro gli scogli sabato, al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, noleggiato a Chia, con un amico fotografo. Lo ha confermato l’autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato dal dottor Nicola Lenigno. Ma per avere le risposte ai quesiti formulati dal sostituto procuratore Enrico Lussu bisognerà attendere l’esito degli esami istologici e delle analisi del sangue che saranno disponibili entro qualche settimana. Al medico legale incaricato dalla Procura, il pm ha chiesto di far luce sulle cause del decesso della giovane, ma anche di verificare se la donna avesse bevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano

