VENEZIA 77, presentato oggi ‘I MIEI SUPEREROI’: l’emofilia nei bambini nel cortometraggio di Alessandro Guida (Di martedì 8 settembre 2020) presentato oggi nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di VENEZIA presso il Venice Production Bridge all’Hotel Excelsior del Lido di VENEZIA il cortometraggio “I MIEI supereroi”, diretto da Alessandro Guida. Prodotto da MP Film, coprodotto da Mediaset Group, interpretato da Guglielmo Poggi e Neva Leoni insieme a Christian Monaldi, Niccolò Calvagna, Francesco Brunelli, Alessio Di Domenicantonio e Valerio Desirò, il corto è ispirato a una storia vera, la sfida quotidiana di un minore con emofilia e delle persone che vivono attorno a lui all’interno di un campo estivo. L’opera vuole ... Leggi su romadailynews

WeCinema : #MissMarx è Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx. Il film di #SusannaNicchiarelli con Romola Garai e Patrick… - VillaggioTecno : Presentato a Venezia il documentario “CIAK 19, Il cinema al tempo del Covid” realizzato con Xiaomi Mi 10… - Insidetheshowit : VENEZIA 77: Presentato oggi 'I MIEI SUPEREROI': l'emofilia nei bambini nel cortometraggio di Alessandro Guida -… - broby68 : Presentato a Venezia il documentario “CIAK 19, Il cinema al tempo del Covid” realizzato con Xiaomi Mi 10 - ExPartibus : Presentato a Venezia 77 'CIAK 19, Il cinema al tempo del Covid' - -

Ultime Notizie dalla rete : VENEZIA presentato

RomaDailyNews

Non c’è età per il red carpet. Alessio Boni, 54 anni, alla Mostra del Cinema di Venezia si è presentato con la compagna Nina Verdelli, 35 anni, e il figlio Lorenzo nato a marzo, durante il lockdown. I ...Terza tappa per il progetto online “Finite Rants” della Fondazione Prada di Milano. A firmare il video-saggio di questo mese è il giovane regista americano Brady Corbet, che si concentra sugli aspetti ...