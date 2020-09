Trentino, in Asilo Nido Scoperto Bambino Positivo al Covid-19 (Di martedì 8 settembre 2020) In un Asilo Nido della provincia di Trento è stato Scoperto un Bambino Positivo al Covid-19. Il Bambino frequenta la scuola “Il Bucaneve” di Pergine Valsugana. I 6 compagni dell’alunno e le educatrici saranno sottoposti a tampone e messi in quarantena per 14 giorni. “Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari” precisa il sindaco. Leggi su youreduaction

