Tour de France 2020, tutti negativi i tamponi sui corridori (Di martedì 8 settembre 2020) Sono tutti e centosessantasei negativi al tampone per evidenziare un eventuale contagio da coronavirus i corridori del Tour de France 2020. I team sono dunque stati autorizzati a continuare la Grande Boucle in seguito ai test effettuati nel giorno di riposo e si riparte così con la decima tappa in programma nella giornata di martedì, da Ile d’Oleron a Ile de Re di 168.5 chilometri e dedicata ai velocisti. Leggi su sportface

