Suicidio assistito | ecco perché Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti

Massa, 8 settembre 2020 - Per trattamento di sostegno vitale «deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida».Può essere assecondata la richiesta di aiuto al suicidio di un paziente affetto da una malattia incurabile e progressiva, fonte di sofferenze ritenute insostenibili, anche se la dipendenza da sostegni ...